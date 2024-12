ALLUMIERE - Esperienza importante e forte per i membri del Partito democratico di Allumiere che sabato hanno partecipato all'incontro di protesta che si è svolto in piazza del Popolo e che ha visto moltissime persone scendere in piazza per "un futuro più giusto".

"Piazza del Popolo già dalle 14 era quasi piena di bandiere, militanti e di simpatizzanti: c'erano anche molti giovani e questa è una bella novità - spiega Nicol Frezza, consigliera comunale di opposizione del Pd di Allumiere - alla fine abbiamo letto che eravamo circa 50mila. La manifestazione ha avuto un successo incredibile, perché non era scontato. La segretaria è stata anticipata da tutta una serie di interventi, che hanno espresso le tante battaglie che il Pd deve assolutamente portare avanti: dalla sanità alla scuola, il clima, le aziende in crisi, le donne che non riescono ad andare in pensione, due mamme che hanno visto cancellata la trascrizione dell’atto di nascita della loro bambina". Sulla stessa linea tutti gli altri tesserati del Pd di Allumiere: “Sabato abbiamo vissuto una piazza piena, colorata, aperta, inclusiva, solidale, antifascista. Ci siamo emozionati, arrabbiati, abbiamo riso e alla fine anche ballato. Oggi abbiamo delineato, insieme a tante e tanti, le proposte per un nuovo corso del PD: un partito plurale, non personale, inclusivo, che non chiude le porte e non vuole una politica di potere per il potere. Un partito che combatte con convinzione la destra. Un partito che prende la forma di chi lo abita e non di chi lo guida. Grazie Elly per questo incontro, grazie Marta per la tua narrazione, grazie a tutte le testimonianza che ci raccontano la voglia di costruire un’alternativa. Per un futuro più giusto. Parte da noi!”.

