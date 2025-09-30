CIVITAVECCHIA – «Qual è la posizione dell’amministrazione comunale? Cosa intendiamo chiedere ad Enel, al Governo e alla Regione? Quali garanzie pretendiamo per i lavoratori, oggi costretti a consumare tutte le ferie maturate, anticamera del licenziamento?». Sono le domande che il segretario del Pd Enrico Luciani rivolge direttamente al sindaco – del suo stesso partito – Marco Piendibene, perché «quando andremo ai tavoli ministeriali – ha infatti ribadito - dobbiamo avere una linea chiara e condivisa: difendere la salute, il lavoro e il futuro di questa città».

Luciani ricorda infatti come il decreto ministeriale sul phase-out dal carbone fissava al 31 dicembre 2025 la data di chiusura. «Oggi invece ci troviamo davanti all’ennesimo inganno: il ministro ha deciso di prorogare fino al 2038 la vita della centrale TVN, mantenendola in "riserva fredda". Questo significa – ha sottolineato – altri 13 anni di vergognosa occupazione del nostro territorio, dopo oltre 70 anni di inquinamento e sfruttamento che la città ha sopportato, contribuendo allo sviluppo economico del Paese e alla crescita di una multinazionale ormai quotata in borsa. È un’ulteriore beffa, già denunciata a febbraio nel consiglio comunale dedicato. Le dichiarazioni di principio si moltiplicano, ma nessuno sembra comprendere che questa città sta andando incontro a quello che rischia di diventare il suo funerale – ha concluso il segretario dem - manca un vero piano di sviluppo alternativo. Le 48 manifestazioni di interesse arrivate nella consultazione pubblica del MIMIT si rivelano l’ennesima presa in giro nei confronti della nostra comunità».