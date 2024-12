TARQUINIA – “Il confronto è il sale della democrazia”. Lo afferma il candidato sindaco del centro sinistra Francesco Sposetti, che ha accettato l’invito a partecipare all’incontro organizzato da Semi di Pace per il 23 maggio alla Cittadella, alle 17,30, sede dell’associazione.

«Ho accettato molto volentieri la proposta di Semi di Pace per un "faccia a faccia " tra i candidati sindaci – prosegue Francesco Sposetti -. Nel rispetto degli avversari e delle posizioni di ciascuno, ritengo molto importante un confronto sui principali temi che riguardano Tarquinia e la sua comunità. I cittadini potranno in questo modo capire meglio le opinioni e le idee di ogni candidato sindaco”. Intanto prosegue a colpi di personaggi di primo piano anche la campagna elettorale del centrosinistra che entra nel vivo con un forte impegno del Partito Democratico a sostegno di Francesco Sposetti sindaco. Domani, infatti, la segretaria nazionale Elly Schlein sarà a Tarquinia per sostenere la campagna elettorale del Pd per le comunali e le europee. L'appuntamento è per le ore 17 in piazza Cavour per un incontro pubblico, aperto a tutti. Mercoledì, invece, è stata la volta di una birra con l’ex governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

