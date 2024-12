Angelo Perfetti

FIUMICINO - Fiumicino si conferma un solido bastione per il centrodestra nelle recenti elezioni europee, evidenziando un forte sostegno al governo e al quadro regionale. Il risultato elettorale ha visto Fratelli d’Italia al 34,94%, seguito dal Partito Democratico al 20,90%, e dal Movimento 5 Stelle al 12,96%. Alleanza Verdi e Sinistra ha ottenuto l’8,5% (ma va considerato l’effetto traino della candidatura di Ilaria Salis), Forza Italia-Noi Moderati il 7,94% e la Lega Salvini Premier il 6,15%.

Il sindaco Mario Baccini ha espresso soddisfazione per il risultato: «Sono contento per la coalizione di centrodestra, che ha dimostrato ancora una volta di essere la forza politica dominante nel nostro territorio. Questo successo è la conferma che l’azione di governo a livello nazionale è apprezzata anche a livello locale», ha dichiarato Baccini.

Ha poi sottolineato l’importanza di mantenere e rafforzare questo impegno: «Ora torniamo a lavorare per la nostra comunità. La fiducia che i cittadini hanno riposto in noi ci sprona a continuare con determinazione il nostro lavoro. Dobbiamo concentrarci sulle esigenze quotidiane della nostra città, migliorando i servizi, sostenendo l’economia locale e garantendo sicurezza e benessere ai nostri concittadini».

Baccini ha concluso con un appello all’unità e alla collaborazione: «Questo risultato non è solo una vittoria politica, ma un impegno collettivo. Invito tutti i membri della nostra coalizione e i cittadini a collaborare attivamente per costruire un futuro migliore per Fiumicino. Insieme, possiamo affrontare le sfide che ci attendono e creare una comunità più forte e coesa».

Dalla parte opposta, Michela Califano, segretaria del Partito Democratico di Fiumicino e consigliera regionale, ha analizzato positivamente il risultato: «Le elezioni europee consegnano un risultato straordinario al Partito Democratico, che raggiunge il 24% a livello nazionale e il 20,90 a Fiumicino: ben quattro punti percentuali in più rispetto alle ultime elezioni comunali.

Un dato che ci fa ben sperare e conferma il nostro impegno a livello territoriale. Ottimo anche il risultato in generale del polo progressista, che conferma la buona tenuta del campo largo a contrasto delle destre nazionaliste. È per questo che, come Partito Democratico, stiamo già guardando ai futuri appuntamenti elettorali e lavorando, anche a livello locale, alla costituzione di un campo largo che riporti il centrosinistra al governo della città di Fiumicino».

Il risultato elettorale a Fiumicino non solo rafforza il sostegno al governo nazionale e al quadro regionale, ma rappresenta anche un voto significativo per l’Europa. La crescita di Fratelli d’Italia e il buon risultato del Partito Democratico evidenziano una polarizzazione delle scelte elettorali che riflette le tendenze politiche nazionali.

La vittoria del centrodestra a Fiumicino dunque, con Fratelli d’Italia in testa, e la crescita del Partito Democratico, rappresentano un segnale importante in vista dei futuri appuntamenti elettorali. La comunità di Fiumicino ha dimostrato un forte impegno civico, e le forze politiche locali sono già al lavoro per costruire un futuro più stabile e prospero.