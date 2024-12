In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno, la sezione 64 (elementare Montecalvello) è stata temporaneamente trasferita presso la scuola media di Grotte S. Stefano, mentre la sezione 65 (elementare Roccalvecce) presso la scuola elementare S. Angelo.



Per evitare disagi, il Comune di Viterbo ha organizzato un servizio di trasporto pubblico locale per i votanti.



Nello specifico, per quanto riguarda la sezione n. 64, domenica 9 giugno sarà a disposizione un bus, da piazza Montecalvello, presso il capolinea Tpl, fino alla scuola media di Grotte Santo Stefano, con le seguenti modalità:



1ª partenza ore 8 – tratta Montecalvello-Vallebona-Grotte S. Stefano-Vallebona-Montecalvell o



2ª partenza ore 10,45 - tratta Montecalvello-Vallebona-Grotte S. Stefano-Vallebona-Montecalvell o



3ª partenza ore 15 - tratta Montecalvello-Vallebona-Grotte S. Stefano-Vallebona-Montecalvell o



4ª partenza ore 17,45 - tratta Montecalvello-Vallebona-Grotte S. Stefano-Vallebona-Montecalvell o



Il bus farà sosta a Vallebona presso il capolinea Tpl per garantire il servizio di trasporto anche ai votanti della frazione.



Allo stesso modo, per quanto riguarda la sezione n. 65, domenica 9 giugno sarà a disposizione un bus, presso il capolinea Roccalvecce fino alla scuola elementare Sant’Angelo, con le seguenti modalità:



1ª partenza ore 9,30 – tratta Roccalvecce – Sant’Angelo – Roccalvecce



2ª partenza ore 12,15 - tratta Roccalvecce – Sant’Angelo – Roccalvecce



3ª partenza ore 16,30 - tratta Roccalvecce – Sant’Angelo – Roccalvecce



4ª partenza ore 19,15 - tratta Roccalvecce – Sant’Angelo – Roccalvecce



Gli elettori verranno lasciati e ripresi presso il capolinea della linea 12 della frazione di Sant’Angelo.



Ulteriori e dettagliate informazioni sugli orari dei bus nelle singole fermate sono consultabili sul sito della società Francigena al link https://www.francigena.vt.it/it/news/servizio-navetta-per-elettori-sezioni-64-montecalvello-e-65-roccalvecce-giorno-9-giugno-2024_240.htm .