SANTA MARINELLA – È stato costituito il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Santa Marinella, su iniziativa della consigliera comunale Ilaria Fantozzi.

"Da consigliere comunale eletta nelle fila di Fratelli d'Italia ho ritenuto doveroso costituite un gruppo consigliare del Partito di Giorgia Meloni - dichiara la capogruppo Ilaria Fantozzi - perché Fratelli d'Italia è di gran lunga il primo partito per consensi, ad ogni livello, nazionale, regionale e cittadino"

"Da ieri, dunque, sventola con ancora più forza la bandiera di Fratelli d'Italia in consiglio comunale ed io, da capogruppo, ho l'onore e la responsabilità di tenere alta questa bandiera - prosegue Ilaria Fantozzi - partecipando anche ai lavori della conferenza dei capigruppo e continuando a lavorare. Piena sintonia e sinergia con gli altri consiglieri comunali di opposizione, per difendere gli interessi di Santa Marinella e dei suoi cittadini dalla pessima amministrazione del sindaco Tidei. Fratelli d'Italia lavora fianco a fianco con gli alleati e le liste civiche di opposizione per costruire una alternativa di governo di centrodestra, che al più presto deve tornare ad amministrare Santa Marinella per costruire il futuro che la nostra città merita, grazie alla sinergia con la Regione Lazio guidata dal presidente Francesco Rocca e con il governo nazionale guidato dalla nostra Giorgia Meloni. Questo è anche il messaggio emerso con forza dalla Festa dei Patrioti di Palombara Sabina, alla quale come ogni anno ho partecipato con grande piacere, incontrando e confrontandomi con i nostri dirigenti provinciali e regionali, con i nostri parlamentari nazionali ed europei, rappresentanti del governo nazionale e consiglieri ed assessori regionali del nostro partito e sindaci del territorio provinciale".

