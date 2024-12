LADISPOLI - Sarà l'ex sindaco di Ladispoli, Crescenzo Paliotta, a guidare il circolo locale del partito democratico. È lui infatti il neo eletto segretario dem. L'ex primo cittadino «ha elencato una serie di punti programmatici: impegno costante per l'affermazione a livello locale della linea del Pd come partito che si riconosce pienamente nei valori e nei principi della Costituzione italiana, solidarietà, antifascismo, lotta all'emarginazione e alle diseguaglianze, difesa del lavoro, impegno per la pace e la libertà di tutti i popoli. Un partito - spiegano i dem - europeista e riformatore pienamente inserito nel gruppo dei socialisti europei, aperto alle alleanze con le altre forze democratiche del Continente. Far diventare il circolo di Ladispoli non solo luogo di confronto per i nostri militanti ma anche una sede aperta a tutte le istanze cittadine interessate al dialogo sui problemi di Ladispoli e alla creazione di uno schieramento unitario. Impegno per mettere al centro dell’azione politica i temi dello sviluppo compatibile con l’ambiente, dell’occupazione stabile, delle politiche giovanili, della cultura come elemento di crescita profonda e consapevole. Elaborazione di proposte per il rilancio del turismo, facendo delle risorse del mare e del nostro patrimonio storico-ambientale una leva per creare lavoro e per tornare a consolidare un’immagine positiva di Ladispoli dopo anni negativi sotto questo profilo. Impegno - concludono i dem - in consiglio comunale per creare una intesa con le altre forze di minoranza contrastando le scelte sbagliate dell’attuale amministrazione e creando le condizioni per alleanze in vista delle prossime elezioni comunali».

IL DIRETTIVO. Durante il congresso eletti anche i componenti del direttivo: Pietro Ascani, Luana Bedin, Mauro Costantini, Marco Di Marzio, Vincenzo Lopetuso, Riccardo Meddi, Daniela Mugellini, Esmeralda Tyli, Carla Zironi, Andrea Zonetti. Componenti di diritto: Silvia Marongiu Capogruppo consiliare – Lorenzo Di Domenico Vice segretario GD.

©RIPRODUZIONE RISERVATA