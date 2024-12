VETRALLA - «Il nostro amato duomo è stato ormai da tempo “vittima” di un grave atto vandalico: una scritta deturpa la facciata di questo importante simbolo storico e culturale». Ne dà notizia il circolo del Partito democratico di Vetralla, che chiede lumi all’amministrazione. «Chiediamo all’attuale amministrazione comunale di fornire spiegazioni riguardo ai tempi e alle modalità di risistemazione della facciata del duomo - affermano in una nota dal Pd -. Vorremmo sapere: quali misure saranno adottate per la rimozione della scritta vandalica? Quali sono i tempi stimati per l’inizio e la conclusione dei lavori di ripristino? Se sono stati consultati esperti di restauro e quali metodologie verranno utilizzate per preservare il valore storico e artistico del duomo. Quali misure preventive il comune intende adottare per proteggere i nostri monumenti da futuri atti vandalici?».

«Speriamo in una risposta celere e in un intervento rapido che restituisca al duomo il suo splendore originario. È importante che tutti noi ci impegniamo a preservare il patrimonio culturale della nostra città», conclude la nota del Pd.

