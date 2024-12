CIVITAVECCHIA – Una manciata di ore. Poche, quelle che separano Civitavecchia dal conoscere il prossimo sindaco - ed il prossimo consiglio comunale - che guiderà la città per i prossimi cinque anni, traghettandola in una fase delicata come quella attuale, legata al phase out dal carbone.

Oggi è la giornata del silenzio elettorale e domani si tornerà alle urne.

Ieri invece i due candidati sindaco Massimiliano Grasso per il centrodestra e Marco Piendibene per il centrosinistra e M5S hanno chiuso le proprie campagne elettorali, il primo con una festa a piazza Fratti, al Ghetto, l’altro con un appuntamento all’Arena Pincio, sostenuti ognuno dalle proprie coalizioni.

I DUE SCHIERAMENTI Gli elettori sono chiamati a scegliere tra i due scheramenti “classici”. Il centrodestra si presenta con Massimiliano Grasso che, al primo turno, ha ottenuto 9.323 preferenze, pari al 34,6%.

A sostegno del giornalista Fratelli d’Italia, Lega e le liste civiche Lista Grasso, Civitavecchia 2030 e la Svolta. Nell’ultima settimana è poi arrivato il supporto esterno di Noi Moderati e Forza Italia.

Per il centrosinistra il candidato sindaco è Marco Piendibene, che al primo turno ha portato a casa un risultato pari al 21,4%, ossia 5.767 preferenze. Alla coalizione che si è presentata inizialmente, composta da Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra-Demos e lista civiva Unione Civica Piendibene Sindaco, si è aggiunto il M5S, in modo formale, attraverso l’apparentamento siglato domenica scorsa.

GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI I luoghi di riunione degli elettori per la votazione del turno di ballottaggio sono gli stessi indicati nel manifesto di convocazione dei comizi elettorali relativi alla votazione del primo turno. Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle 16 di oggi, sabato 22 giugno, quando si insedieranno ufficialmente i seggi nelle 53 sezioni ospitate nelle scuole cittadine.

L’UFFICIO ELETTORALE Gli elettori sono chiamati a verificare per tempo il possesso e la validità della documentazione necessaria per l’espressione del diritto di elettorato attivo, con particolare riferimento alla Tessera elettorale.

A tal fine l’Ufficio Elettorale di piazzale Santarelli a Campo dell’Oro sarà aperto straordinariamente nelle giornate di oggi, dalle 9 alle 19, domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

©RIPRODUZIONE RISERVATA