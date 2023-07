CIVITAVECCHIA – «Come Movimento 5 Stelle non possiamo che ritenerci sollevati dal fatto che finalmente qualcuno abbia recepito l’allarme che lanciammo nel 2021 e che condivida finalmente le nostre preoccupazioni». Lo dice il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle cittadino che interviene sul “caso” regolamento dehors, dopo l’allarme lanciato dal presidente della Confcommercio litorale nord Graziano Luciani sull’imminente entrata in vigore del nuovo regolamento dehors, con relativa zonizzazione che andrebbe a creare, secondo i vari allarmi lanciati anche dai commercianti, diverse problematiche costringendo molti a smontare le strutture. «A più riprese - incalzano - abbiamo provato ad allertare gli interessati sulla questione per non metterli nelle condizioni di arrivare all’ultimo momento senza avere il tempo di poter reagire. Quando il regolamento delle installazioni esterne fu approvato capimmo che eravamo di fronte ad una giunta senza spina dorsale. Infatti in quella occasione si dimostrò la totale sudditanza e mancanza di spessore da parte di un’amministrazione che in quell’occasione si piegò senza alcuna resistenza alla volontà prepotente e ingiustificata della sovrintendenza. Spiegammo - tuonano i pentastelalti - a più riprese che questo regolamento avrebbe imposto ai commercianti procedure autorizzative ancora più complesse e costose rispetto a quelle che fino a quel giorno erano circoscritte alla paesaggistica semplificata. Portammo all’attenzione dell’amministrazione le circolari ministeriali che chiarivano aspetti fondamentali sulle richieste delle autorizzazioni per lavori su beni culturali previsti dall’ormai famoso art. 21, spiegando che l’approvazione della zonizzazione avrebbe aggravato il procedimento di autorizzazione in maniera pesante, ma nessuno se ne preoccupò. Probabilmente perché la proroga di 4 anni riuscì ad assopire quelle che all’epoca potevano essere rimostranze efficaci e che purtroppo oggi serviranno a ben poco». I grillini parlano di un atteggiamento pavido «nei confronti di situazioni critiche, mostrato a più riprese da questa amministrazione, porterà la città ad un livello di esasperazione tale da porre l’avvio della prossima giunta nel 2024 su una strada ripidissima e scivolosa. L’adeguamento dei commercianti al regolamento implicherà di fatto che le attuali strutture dovranno essere obbligatoriamente smontate fino all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, e considerando che solo la sovrintendenza ha 120 giorni per rispondere, è facile prevedere tempi lunghissimi. Ringraziamo Confcommercio - concludono - per aver sollevato efficacemente e per tempo la problematica, dando più di un anno ai commercianti per trovare una soluzione e riuscendo a coinvolgere questa amministrazione che con il giochetto delle proroghe aveva provato a sfilarsi dai giochi rimandando tutto al 2025».

