«VIGNANELLO si trova di fronte a un’urgente e preoccupante situazione nel suo giardino comunale. Uno spettacolo desolante si è rivelato attraverso le immagini raccolte da membri attivi della lista civica Per Vignanello, che denunciano l’abbandono e il degrado in cui versa questo importante spazio pubblico. L’obiettivo? Richiamare l’attenzione delle autorità competenti e mobilitare la comunità per porre fine a questa vergognosa situazione». La denuncia arriva proprio dai componenti della lista civica Per Vignanello.

«Le foto parlano chiaro - aggiungono - erbacce invadono ogni angolo, giochi per bambini rotti offrono solo pericoli, e la vasca dei pesci è diventata una melmosa cloaca. Ma non è tutto, perché il problema si estende anche alla recinzione che separa il giardino dai binari della ferrovia: danneggiata e aperta, rappresenta una minaccia costante per i bambini che potrebbero varcarla inconsapevolmente, mettendo a rischio la loro sicurezza. Un’attenzione particolare merita la Peschiera del Barco, un’antica fontana che dovrebbe rappresentare un gioiello del giardino, ma che, invece, versa in uno stato di abbandono totale. La sua bellezza storica è stata cancellata dalla negligenza e dall’indifferenza delle autorità competenti. Non solo: l’intera seconda parte del giardino, dove dovrebbero trovarsi una pista di pattinaggio e un campetto da calcio, è inaccessibile da più di un anno a causa di una transenna decadente. I cittadini si chiedono: quanto ancora dovranno aspettare prima di vedere ripristinata la bellezza e la funzionalità di queste aree?».

La lista civica Per Vignanello, «sempre in prima linea nella difesa dei diritti e del benessere della comunità, si è mossa prontamente per sollevare la questione e chiedere spiegazioni alle autorità responsabili. La domanda che sorge spontanea è: queste problematiche rientrano nella competenza dell’amministrazione comunale? E se sì, quando verranno prese le necessarie misure per risolvere questa emergenza? La lista civica Per Vignanello non si fermerà nell’esporre questi problemi e nell’esigere risposte concrete dalle autorità competenti. L’obiettivo è chiaro: un ambiente pubblico più pulito, sicuro e bello per tutti i cittadini. È un impegno che non può essere ignorato o sottovalutato. È tempo di agire! I cittadini di Vignanello si uniscono nel sostenere la lista civica Per Vignanelloe nel richiedere una soluzione tempestiva a questa situazione che denota un evidente abbandono da parte delle istituzioni. È necessaria una mobilitazione collettiva per far valere i propri diritti e riportare la bellezza e la sicurezza nel cuore della comunità». «Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale chiarimenti sulle responsabilità e i tempi previsti per la risoluzione di questa emergenza», proseguono dalla lista civica. «Purtroppo, al momento della stesura di questo intervento, non siamo ancora riusciti ad ottenere una risposta ufficiale. Tuttavia, la lista civica Per Vignanello insiste sul fatto che l’amministrazione comunale non possa sottrarsi alle proprie responsabilità di tutela e manutenzione del patrimonio pubblico, tra cui rientra il giardino comunale. La comunità di Vignanello, unita nel desiderio di ripristinare la bellezza e la sicurezza del proprio spazio verde, si interroga sulle motivazioni che hanno portato a questa situazione di abbandono. Come cittadini, abbiamo il diritto di vivere in un ambiente sano, fruibile e accogliente per le famiglie e i nostri bambini. La lista civica Per Vignanello, sempre impegnata nella difesa dei diritti e nell’interesse della comunità, invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa battaglia per il ripristino del giardino comunale. È importante far sentire la nostra voce e richiedere che siano prese misure immediate per risolvere la situazione di degrado e pericolo in cui versa attualmente questo luogo tanto amato dalla comunità. La situazione del giardino comunale di Vignanello richiede l’attenzione e l’impegno di tutti i cittadini consapevoli che desiderano vivere in un ambiente migliore. Ogni contributo, grande o piccolo, può fare la differenza. Siamo chiamati a fare squadra, a unire le nostre forze per ottenere il cambiamento che merita la nostra comunità.

La sfida è aperta: mobilitiamoci per un giardino comunale rigoglioso, sicuro e accessibile a tutti. Non possiamo permettere che il nostro patrimonio pubblico cada nel dimenticatoio. La bellezza e la qualità del nostro ambiente urbano sono il riflesso dell’attenzione e della cura che dedichiamo alla nostra comunità. La lista civica Per Vignanello, unita ai cittadini, continuerà a perseguire questo obiettivo, sostenendo l’importanza di un’azione concreta e tempestiva da parte delle autorità competenti. La comunità merita un giardino comunale che sia fonte di gioia, svago e orgoglio per tutti. Unitevi a noi, cittadini di Vignanello, nella lotta per un futuro migliore e per il ripristino del nostro giardino comunale. Il momento di agire è adesso!», concludono dalla lista civica Per Vignanello.

