FIUMICINO - «Accogliamo con soddisfazione la recente approvazione della proposta di decentramento amministrativo per Aranova»A. Lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino in merito all’operazione che porterà all’apertura di una nuova sede comunale in via Siliqua. Molte le polemiche sollevate, ma il capogruppo sottolinea l’importanza di questa azione concreta.

La struttura ospiterà un distaccamento della Polizia locale, gli uffici della Fiumicino Tributi, quelli dell’anagrafe e altri servizi. La struttura è situata in un’area di oltre 500 metri quadrati, con un piazzale esclusivo dotato di 22 posti auto, più due parcheggi dedicati ai disabili. Nel dettaglio, ci saranno una sala con sportelli per il cittadino aperti al pubblico, una per lo stato civile, un ufficio per un funzionario pubblico comunale, una sala matrimoni, servizi igienici pubblici. Tre stanze ufficio saranno dedicate alla Polizia Locale, con un’area aperta al pubblico. Spogliatoi per uomini e donne. Parcheggio riservato e protetto per le auto di servizio. E un locale archivio.

«Questa decisione rappresenta un importante progresso nella gestione delle esigenze locali, avvicinando ulteriormente i servizi amministrativi ai cittadini», ha aggiunto Alessio Coronas.

«La nostra comunità merita un’attenzione particolare – conclude Coronas – e con questa iniziativa, garantiremo una maggiore efficienza e una risposta diretta alle necessità del territorio. È un modello che speriamo di estendere anche ad altre zone di Fiumicino, per rafforzare il legame tra l’amministrazione e i cittadini».