VETRALLA - Sono in arrivo 35.100 euro per la cultura. Vetralla si aggiudica un bottino di tutto rispetto.

Con l’aggiudicazione di due bandi regionali, uno per l’archivio e il secondo per la biblioteca, l’assessorato alla Cultura porta a casa un grande risultato, con soddisfazione dell’intera amministrazione comunale.

«Un lavoro di squadra premiato con 35.100 euro - commentano dal palazzo comunale - che permetterà di offrire servizi migliorativi, iniziative e acquisti di beni. La cultura e il turismo in tutta Italia sono da sempre fanalino di coda nell’assegnazione dei fondi, ed è per ciò che tali importanti risorse economiche riempiono di orgoglio, quanti si sono impegnati per presentare i due progetti».

«Impegno, determinazione e perseveranza - aggiungono dal Comune - hanno premiato l’amministrazione di Vetralla, gli uffici e soprattutto i cittadini. E ora al lavoro per dare il meglio nell’attuazione di tutto quanto espressamente indicato nei progetti, con novità e sorprese che non mancheranno di essere per la città un valore aggiunto di alto profilo», conclude la nota dell’amministrazione.

