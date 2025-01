CERVETERI - Il sindaco Gubetti "dà buca" alla commissione regionale Lavori pubblici. All'ordine del giorno: il crollo del costone tufaceo di Ceri che ha isolato un'intera frazione causando disagi - ancora oggi - ai tanti residenti che vi abitano. Il Comune ha chiesto l'intervento della Regione Lazio per l'approvazione di «un provvedimento di massima urgenza reperendo delle cifre importanti per dissesto idrogeologico». E proprio ieri alle 14 era stata convocata la commissione regionale Lavori pubblici «in cui sarebbe stata ascoltata l'assessore regionale Manuela Rinaldi alla quale la Gubetti aveva scritto per chiedere un intervento urgente», ha commentato l'ex consigliere d'opposizione Anna Lisa Belardinelli, evidenziando come il primo cittadino «a meno di tre ore dall'audizione» avrebbe «avvisato di non poter essere presente, motivando genericamente l'impossibilità con sopraggiunti impegni». Impegni dell'utimo momento sui quali Belardinelli ha qualche dubbio: «il consigliere Paolacci mi aveva fatto notare che durante le comunicazioni in consiglio il sindaco non aveva detto nulla a tal proposito» ... «Aveva forse già deciso di non andare?» si domanda. «Probabilmente sì perché avrebbe fatto l'ennesima figuraccia visto che ha chiesto un intervento regionale su un'area privata (i terreni sopra il costone) e su una strada di competenza comunale (quella su cui sono caduti i massi). E soprattutto perché nel 2019 il comune ha commissionato uno studio geologico che con un progetto definitivo ha indicato gli interventi da fare per mettere in sicurezza il costone, ma ovviamente non hanno fatto nulla. E dopo il crollo, come loro consuetudine, hanno tentato di scaricare le loro responsabilità, dando la colpa al maltempo e chiamando in causa la Regione». Per Belardinelli il primo cittadino, con il comportamento di ieri, «ha dimostrato di non avere rispetto delle istituzioni: poteva infatti delegare il dirigente comunale, che peraltro era invitato all'audizione, oppure qualche consigliere di maggioranza.... ma forse sono troppi impegnati a disegnare la nuova giunta!»

©RIPRODUZIONE RISERVATA