BAGNOREGIO – Costituito il nuovo Gal Tuscia, il sindaco Luca Profili augura buon lavoro ai membri del consiglio d’amministrazione, confidando che il loro operato possa essere di supporto significativo alla crescita del territorio, valorizzando le sinergie.

«In bocca al lupo al nuovo esecutivo del Gal Tuscia. Dopo un lungo periodo di discussione siamo riusciti a trovare una sintesi e a centrare l’obiettivo della creazione del Gal. Non è stato semplice perché è stato un lavoro che ha puntato a mettere insieme 27 comuni del territorio più diversi soggetti privati. Ce l’abbiamo fatta e ora non resta che impostare al meglio la programmazione di quanto si dovrà andare a fare». Queste le parole del sindaco Profili.

L’acronimo Gal sta per Gruppo d’Azione Locale. Si tratta di uno strumento, promosso dall’Unione Europea, per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali. Il Gal sostiene gli operatori e gli amministratori locali a riflettere sulle potenzialità del territorio in una prospettiva di lungo termini, attraverso la promozione e l’attuazione di strategie di sviluppo sostenibile integrate, riguardanti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio. Il Gal Tuscia è stato costituito da Provincia di Viterbo, Camera di Commercio di Viterbo e Rieti, Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, Consorzio Teverina, Comune di Acquapendente, Comune di Arlena di Castro, Comune di Bagnoregio, Comune di Bolsena, Comune di Bomarzo, Comune di Canino, Comune di Capodimonte, Comune di Castiglione in Teverina, Comune di Celleno, Comune di Cellere, Comune di Civitella d’Agliano, Comune di Farnese, Comune di Gradoli, Comune di Graffignano, Comune di Grotte di Castro, Comune di Ischia di Castro, Comune di Latera, Comune di Lubriano, Comune di Marta, Comune di Montefiascone, Comune di Onano, Comune di Piansano, Comune di Proceno, Comune di San Lorenzo Nuovo, Comune di Tessennano, Comune di Tuscania, Comune di Valentano, Confagricoltura Viterbo – Rieti, Confcooperative – Unione Territoriale Lazio Nord, Confesercenti Prov.le di Viterbo, Confartigianato Imprese Viterbo, Cna Associazione di Viterbo e Civitavecchia, Lega Regionale Cooperativa e Mutue del Lazio, Confederazione Italiana Agricoltori Lazio Nord –Viterbo/Rieti, Agriturist Viterbo – Rieti, Pro Loco Bagnoregio Aps, A.S.D. Polisportiva Favl Cimini Viterbo srl.

©RIPRODUZIONE RISERVATA