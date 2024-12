RONCIGLIONE - Da Forza Italia un coro unanime contro i pozzi geotermici e di sostegno alla posizione espressa dal presidente di Palazzo Gentili, Alessandro Romoli, che si è opposto fermamente alla loro realizzazione.

«Ringrazio a titolo personale e a nome di tutto il partito di Forza Italia Ronciglione, il presidente Romoli per aver detto ‘no’ alla realizzazione di pozzi geotermici esplorativi al lago di Vico in località Piani e Servelli a Caprarola». Così Marco Marcucci, che aggiunge: «Il nostro territorio infatti presenta un’economia con prodotti agricoli tipici e di alta qualità e un turismo che si fonda sulla bellezza, sul rispetto e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente. Pertanto siamo totalmente contrari alla realizzazione di centrali geotermiche, e contrari anche alla realizzazione di pozzi esplorativi, i quali da soli contrastano anzitutto con l’interesse pubblico della comunità Ronciglionese alla valorizzazione del proprio territorio».

«La realizzazione dei pozzi esplorativi al lago di Vico, in un territorio attiguo a quello ronciglionese, potrebbero causare danni irreparabili, ma soprattutto in un territorio dove non si potranno mai realizzare gli impianti definitivi, ciò appare oltre che dannoso anche palesemente illogica - prosegue Marcucci -. Pertanto ci schieriamo accanto al nostro presidente della provincia e segretario del nostro partito, dicendo ‘no’ alla realizzazione di pozzi geotermici esplorativi nei nostri territori».

ùAd allinearsi alla posizione di Marcucci la sezione di Canepina di Forza Italia che «esprime il suo totale sostegno alla posizione della Provincia riguardo al progetto di realizzazione di pozzi geotermici esplorativi a Caprarola, come espresso dallo stesso presidente. Il presidente Alessandro Romoli - spiegano - ha giustamente evidenziato le potenziali conseguenze negative che tale progetto potrebbe comportare per l’ambiente e l’economia locale. La mancanza di dati certi sulle emissioni in atmosfera e sul prelievo delle acque sotterranee solleva legittime preoccupazioni per la sicurezza e la sostenibilità del territorio. In particolare, condividiamo le preoccupazioni espresse dal presidente Romoli riguardo alle possibili ripercussioni sull’agricoltura e sul turismo, settori fondamentali per l’economia della nostra regione. La nostra terra è rinomata per la produzione di eccellenze come la nocciola tonda gentile romana Dop, e dobbiamo tutelarla da rischi che potrebbero comprometterne la qualità e la reputazione. In questo contesto, ci uniamo anche alla voce espressa dalla sezione di Forza Italia Caprarola. È fondamentale lavorare insieme, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali e le comunità locali, per preservare il nostro territorio e garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Forza Italia Canepina - conclude la nota degli azzurri - si impegna quindi a sostenere attivamente tutte le iniziative volte a scongiurare la realizzazione di questi pozzi geotermici esplorativi, nel rispetto dell’ambiente e del benessere delle nostre comunità».

