TARQUINIA - Il comitato elettorale di Martina Tosoni sindaca prende il via. Sabato pomeriggio c’è stato il taglio del nastro che ha dato ufficialmente inizio all’avventura di Martina Tosoni in corsa per diventare la prima sindaca donna di Tarquinia.

Un taglio alla presenza di vari personaggi politici, tra cui l’onorevole Mario Abbruzzese, l’europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco, il Sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, il consigliere Andrea Micci, la consigliera Alessandra Croci e molti altri venuti a sostenere la sua candidatura.

«Quando l’impegno civico diventa buona politica, la meglio gioventù si fa carico del futuro di una comunità. Martina Tosoni siamo tutti orgogliosi di te», ha scritto in un post l’europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco.

«Siamo l’unica squadra che ha rotto gli schemi – dichiara la candidata Martina Tosoni – e che ha deciso fin da subito di puntare su una donna, sul valore dell’esperienza, sul rinnovamento della classe dirigente, sui giovani. Personalmente ritengo che tornare indietro su una scelta amministrativa significhi capire e migliorare verso il progresso. Per far ripartire il centro storico quindi subito riapertura dell’anello e poi turismo, cultura ed eventi.

Condurrò questa campagna elettorale con coraggio, coerenza, preparazione e passione. Ringrazio la mia numerosa famiglia, lo staff, il comitato elettorale, i candidati, gli amici e i politici venuti qui a sostenermi e infine i cittadini che mi hanno motivato e spinto a concorrere per diventare sindaco della mia città. Una menzione speciale e ringraziamento alla famiglia dell’ing. Bonifazi, sindaco di Tarquinia negli anni ‘60 e proprietario dei locali del comitato elettorale di viale Bruschi Falgari n. 5. L’invito ad entrare a far parte del Comitato Elettorale è esteso a chiunque voglia mettersi in gioco per Tarquinia e sostenere la candidatura di Martina Tosoni Sindaco».

