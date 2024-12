CIVITAVECCHIA – «L’Italia non si spacca, dobbiamo fermare questa riforma che opera una secessione voluta dal governo Meloni. Non possiamo consentire che soffrano ancora di più sanità, istruzione, trasporti, infrastrutture. Noi dobbiamo difendere l’unità e il tricolore, anche a vantaggio degli imprenditori che non possono avere sempre più burocrazia». Lo ha detto questa mattina a Civitavecchia il leader del M5S Giuseppe Conte, partecipando al banchetto allestito al mercato di piazza Regina Margherita per la raccolta firme del referendum contro l’autonomia differenziata. L’ex premier, nei panni di volontario, ha aiutato gli altri militanti a raccogliere i documenti e a registrare i nominativi di chi ha voluto aderire all’iniziativa. Poi ne ha approfittato per un giro al mercato, con tanto di spesa, accompagnato dall’assessore Enzo D’Antò e dai consiglieri comunali Menditto, Lecis e Aprea.

