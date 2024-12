CERVETERI - "Nuova onda" debutta in piazza Risorgimento. La lista ha incontrato oltre 50 giovani proponendo iniziative e progettualità da inserire nell'azione del prossimo consiglio comunale dei giovani, le cui elezioni sono previste per il 15 giugno prossimo. «Siamo davvero orgogliosi per il alvoro fatto sino ad ora - scrivono - abbiamo aggregato una grande squadra che si è presentata ai propri giovani elettori, rompendo il ghiaccio nel migliore dei modi. Ora la parte più entusiasmante e sfidante del percoso. Vogliamo migliorare le nostre proposte includendo i tanti spunti emersi e farci conoscere il più possibile per portare il maggior numero possibile di giovani al voto e alla partecipazione attiva. Il nostro unico obiettivo è fare di più per le ragazze ed i ragazzi di Cerveteri. Vogliamo davvero essere un’“Onda Nuova” di idee, progetti ed iniziative che segni una svolta decisiva in tema di attenzione ai ragazzi e alle loro prerogative, ambiti che a Cerveteri per troppo tempo sono stati trascurati».

