VITORCHIANO - Consegnato il nuovo mezzo da lavoro per gli operai comunali. Il primo di nuovi mezzi che contribuiranno al progressivo rinnovo degli strumenti da lavoro per permettere di rispondere meglio, ed in totale sicurezza, alle necessità del territorio.

«Uno strumento - fanno sapere dall’amminitrazione comuanale - che faciliterà le piccole e grandi manutenzioni che il Comune di Vitorchiano affronta in economica grazie alla professionalità degli operai. Certamente un modo concreto per continuare ad investire sul nostro meraviglioso territorio».

