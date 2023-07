«A nome mio personale e di tutta quanta l'amministrazione provinciale di Viterbo, intendo rivolgere sincere congratulazioni alla dottoressa Maria Beatrice Ranucci che è stata eletta presidente di Coldiretti Viterbo, associazione di categoria determinante per tutta la Tuscia, che da sempre è un territorio dalla forte vocazione agricola. Soprattutto in questo momento storico, caratterizzato da eventi atmosferici avversi ed estremi in grado di mettere in ginocchio intere coltivazioni nell'arco di un solo giorno, abbiamo bisogno di un'associazione forte che sappia da una parte riuscire a dialogare con le istituzioni e dall'altra aiutare i propri iscritti a promuovere e investire nelle nuove tecnologie». Così la sindaca Frontini. «Ad attendere la presidente Ranucci è dunque un lavoro entusiasmante e difficile allo stesso tempo, ma non ho dubbi che saprà gestirlo al meglio facendo tesoro anche delle precedenti esperienze professionali. Giungano dunque a lei i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Allo stesso tempo, intendo anche ringraziare sinceramente il precedente presidente di Coldiretti, Mauro Pacifici, per lo straordinario e prezioso lavoro svolto in questi anni».