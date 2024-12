CIVITA CASTELLANA – I rappresentanti dei gruppi consigliari di Rifondazione Comunista e Movimento 5 Stelle hanno organizzato per oggi pomeriggio (sabato 20 gennaio 2024) alle ore 17, presso la sala Pablo Neruda di Civita Castellana, in corso Bruno Buozzi, un confronto aperto con i cittadini e le varie realtà associative. «L’incontro - si legge nella nota dei due partiti - è organizzato al fine elaborare proposte alternative rispetto a quanto fin qui messo in atto dalla maggioranza di centrodestra che amministra Civita Castellana. «L’iniziativa - spiegano da Rifondazione comunista e Movimento cinque stelle - nasce da un lungo percorso che ci ha visto da mesi collaborare al fine di contrastare le diverse richieste di apertura di nuove discariche nelle cave dismesse nel territorio di Civita Castellana, la privatizzazione della gestione del servizio idrico, l’ipotesi di sito unico nazionale per lo stoccaggio di scorie radioattive e altri temi connessi alla gestione dei beni comuni». «All’assemblea - aggiungono in conclusione dal Circolo di Rifondazione comunista e dal M5S - interverranno i consiglieri regionali Valerio Novelli e Alessandra Zeppieri, il comitato per l’Acqua Pubblica Non ce la beviamo, i comitati in difesa del territorio, il Biodistretto della via Amerina e delle Forre e la responsabile nazionale ambiente Prc.