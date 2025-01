«Oggi, in occasione del Giorno della Memoria, il mondo ricorda l’orrore della Shoah, una tragedia che rappresenta un capitolo buio e doloroso della storia dell’umanità».

Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, sottolineando l'importanza di questa giornata simbolo della memoria collettiva.

«In questa giornata il pensiero non è soltanto per le vittime della Shoah, per i sopravvissuti e per i loro discendenti, ma anche per tutte le comunità ebraiche nel mondo che, ancora oggi, sono vittime di persecuzioni. Per questo, sono convinto che sia un dovere morale e civile trasmettere la memoria dell’Olocausto alle generazioni future per costruire una società più consapevole e giusta, in grado di prevenire e contrastare la piaga dell’antisemitismo e ogni forma di odio, intolleranza e discriminazione, affinché le atrocità del passato non si ripetano mai più» conclude l’onorevole Rotelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA