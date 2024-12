CIVITAVECCHIA – #Civitavecchia siamo noi. Lunedì alle 19.30, in via Zara al Ghetto, i candidati al consiglio comunale Antonio Giammusso e Alessia Calanni organizzano un momento di incontro per parlare del futuro della nostra città.

Tra gli altri interverranno i Sottosegretari Claudio Durigon Federico Freni, il viceministro Edoardo Rixi, il candidato Sindaco Massimiliano Grasso e Davide Bordoni e Laura Cartaginese, candidati alle Elezioni Europee.

«Vogliamo che sia un momento di confronto, ma anche di festa - dichiarano Giammusso e Calanni - Siamo arrivati ad un punto di svolta per Civitavecchia e il suo territorio ed è nostra intenzione trasformare le idee in atti concreti. Sarà la forza della gente, dei cittadini, che ad imprimere il cambiamento che tutti auspichiamo».

