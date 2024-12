CIVITAVECCHIA – «Mentre molte città italiane e del litorale romano si preparano a celebrare il nuovo anno con spettacoli e concerti pubblici gratuiti, offrendo ai cittadini momenti di festa e intrattenimento, Civitavecchia rimane inspiegabilmente esclusa». È l’amara considerazione del capogruppo di Forza Italia Luca Grossi che esprime delusione nei confronti dell'assessore al Turismo Piero Alessi e di quello alla Cultura Stefania Tinti, «per la loro totale assenza nell'organizzazione di un evento tanto atteso come il Concerto di Capodanno. Evento che negli anni passati - ha ricordato - ha avuto un discreto successo di pubblico a piazza Fratti. A differenza di altri comuni, dove artisti locali e nazionali si esibiranno per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, a Civitavecchia il Comune non ha messo in programma nessun evento ufficiale. Questa scelta appare tanto più assurda e inaccettabile se si considera l'abbondanza di artisti di talento presenti nella nostra città e la disponibilità di organizzatori di eventi di livello nazionale, pronti a collaborare per regalare alla cittadinanza un evento all'altezza delle aspettative». Oltre ad offrire un appuntamento culturale e di condivisione, come sottolineato da Grossi il Concerto di Capodanno è «un modo economico per tante famiglie in difficoltà per celebrare il nuovo anno. L'assenza di iniziative da parte del Comune - ha concluso - rappresenta una mancanza di attenzione verso la cultura e il turismo. Chiediamo agli assessori Alessi e Tinti di chiarire i motivi per cui Civitavecchia non avrà il suo Concerto di Capodanno. Il Comune deve prendere seriamente in considerazione il rilancio degli eventi culturali per il futuro, come diritto dei cittadini di vivere e partecipare a momenti di festa e cultura e come investimento turistico per il territorio».

