CIVITA CASTELLANA - La Tari è meno cara per i cittadini di Civita Castellana. Nei giorni scorsi il consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità le tariffe 2024, senza alcun aumento rispetto al 2023 ma, anzi, con riduzioni che arrivano fino all’8%.

«Un importante risultato di questa amministrazione – commenta soddisfatto il sindaco Luca Giampieri -, soprattutto in virtù del fatto che in quasi tutti i comuni le tariffe stanno aumentando, mentre a Civita Castellana diminuiscono».

La Tari è un’imposta che spetta a chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, ed è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono calcolati sulla base del Piano economico finanziario (Pef).

«Gli uffici comunali hanno analizzato nel dettaglio le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche e si è potuto constatare come complessivamente ci sia una sostanziale invarianza rispetto al 2023 – continua il primo cittadino -, con riduzioni per molteplici casistiche anche fino all’8%. Segno tangibile del buon lavoro svolto dalla mia amministrazione, sia in relazione all’aggiudicazione del nuovo appalto dei rifiuti sia per quanto riguarda la lotta all’evasione, per il cui contrasto è stato anche costituito un apposito gruppo di lavoro. Con l’impegno concreto e una squadra efficiente i risultati possono essere raggiunti, nell’interesse della pubblica amministrazione e dei cittadini. Credo che il voto unanime del consiglio comunale sulle tariffe Tari 2024 ne sia un’ulteriore dimostrazione».

Un aspetto importante che ha portato l’amministrazione Giampieri a contenere i costi della tassa dei rifiuti è proprio la lotta all’evasione, che ha comportato l’aumento della platea dei contribuenti con riflessi positivi per tutti gli utenti. Ad oggi, infatti, sono state rilevate 236 utenze domestiche e una ventina di utenze non domestiche in più.

«I cittadini di Civita Castellana pagheranno di meno ma potranno godere di maggiori servizi – chiarisce Giampieri -. Penso, per esempio, alla pulizia annuale delle caditoie, al ritiro della frazione organica tre volte alla settimana per tutto l’anno e non solo nel periodo estivo, e all’implementazione dello spazzamento stradale che, insieme al posizionamento di cento nuovi cestini, contribuiranno a migliorare il decoro e la pulizia della nostra cittadina».

«Certamente siamo sulla strada giusta per migliorare ogni giorno questo importantissimo servizio – conclude -. Per questo non posso che ringraziare il vicesindaco con delega alle partecipate e tributi Claudio Parroccini e l’assessore all’ambiente Massimiliano Carrisi, i quali con molto impegno hanno coordinato, insieme ai dirigenti, gli uffici preposti».

