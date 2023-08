CIVITA CASTELLANA - «Anche questa estate l'amministrazione comunale non ha provveduto a fare nessuna disinfestazione né derattizzazione, con la conseguenza che ogni angolo di Civita Castellana è infestato da zanzare e insetti di ogni tipo, totale assenza anche di derattizzazione causa di una situazione igienico sanitaria ai limiti della sicurezza». Nuovo affondo del gruppo consiliare e circolo Enrico Minio Partito della Rifondazione Comunista sull’amministrazione Giampieri.

«Inoltre sembra che nel periodo estivo l'amministrazione sia entrata in letargo, Civita Castellana è abbandonata a se stessa e nel pieno degrado. Nel centro storico nel weekend va in scena il parcheggio selvaggio, in via delle Colonnette sta nascendo una giungla a bordo strada, ma il degrado tocca tutte le parti del nostro comune. Le aree in cui vengono effettuati gli sfalci non vengono ripulite dai rifiuti che affiorano, cosicché dopo ogni taglio l'immondizia risulta visibile e resta sulle strade, i numerosi cantieri di opere pubbliche infinite o mai iniziate (scuola Rodari, Piscina, Belvedere Falerii veteres), completano il triste scenario. Questi sono solo i casi più evidenti di una cittadina che sembra vivere in un perenne stato di abbandono». «Crediamo - concludono da Rifondazione - che sia giunto il momento di dare una scossa a Civita Castellana partendo da una mobilitazione e dal coinvolgimento dei cittadini contro l'operato di una amministrazione totalmente assente».