Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal gruppo Per il Bene Comune, deliberando il conferimento della civica benemerenza all’ingegner Mario De Cesare, riconoscendone il suo straordinario contributo allo sviluppo della città. A darne notizia è Luisa Ciambella. «L’ingegner De Cesare, scomparso lo scorso luglio, è stato un punto di riferimento nel campo dell’ingegneria e dell’urbanistica. Tra i suoi numerosi meriti - ricorda Ciambella - si annoverano la realizzazione di importanti opere pubbliche, tra cui il Piano regolatore e i piani di urbanizzazione di diversi quartieri e frazioni di Viterbo. Il suo impegno si è esteso alla realizzazione di importanti infrastrutture di servizio cittadino e all’illuminazione pubblica, migliorando significativamente la qualità della vita della comunità viterbese. Ringrazio i colleghi che hanno sottoscritto la proposta di ordine del giorno, e tutti i consiglieri comunali che hanno espresso il loro voto favorevole al conferimento della Civica Benemerenza, riconoscendo l’importanza della figura di De Cesare per il territorio viterbese. Il loro voto unanime rappresenta un forte segnale di unità e gratitudine verso una personalità che ha lasciato un’impronta indelebile sulla città. Rivolgo altrettanto un particolare ringraziamento ai dipendenti comunali - prosegue Ciambella - che hanno avuto la possibilità di lavorare al fianco dell’ingegner De Cesare e che sono stati i reali promotori di questa iniziativa chiedendomi di essere strumento per inoltrare alla massima assise cittadina questo importante riconoscimento alla memoria del loro dirigente. La civica benemerenza sarà consegnata in occasione di una cerimonia ufficiale, che vedrà il coinvolgimento della cittadinanza e delle istituzioni locali, e soprattutto della famiglia De Cesare in onore dell’opera e della dedizione dell’ingegner Mario De Cesare», conclude Ciambella.

