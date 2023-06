CERVETERI - «Un bilancio equilibrato a copertura delle esigenze di tutti gli uffici comunali». Ha commentato così l'assessore alle Finanze, Alessandro Gnazi il documento approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale. Tra le voci più rilevanti ci sono quella relativa al completamento del lungomare di Campo di Mare (per oltre 3,4 milioni di euro), il completamento di una ciclabile da Campo di Mare alla stazione di Cerenova (per circa 300mila euro), quella relativa alla questione cimiteri. Una vera e proprio emergenza con i loculi praticamente quasi a zero e con manutenzioni straordinarie da dover effettuare per riportare decoro all'interno delle strutture, a cominciare da quello del Sasso dove da mesi i residenti hanno più volte denunciato pesanti infiltrazioni di acqua piovana. «Abbiamo messo in bilancio - ha spiegato Gnazi 350mila euro per l'implementazione del cimitero del Sasso e 170mila euro per gli interventi di manutenzione in tutti e quattro i cimiteri comunali». E sempre a proposito di cimiteri, per quanto riguarda l'emergenza loculi, la giunta, con delibera ha approvato il prelevamento dal fondo di riserva di circa 16mila euro per l'estumulazione delle salme.

STRADE ED EDIFICI COMUNALI

E poi c'è il rifacimento del manto stradale. Sono diverse le arterie su cui l'amministrazione comunale dovrebbe intervenire e su cui automobilisti e residenti hanno più volte puntato i riflettori. L'elenco di quelle che saranno riportate "a nuova vita" ancora non c'è, sarà deciso più in là, nel frattempo però si stima una copertura pari a circa 680mila euro). Riflettori puntati anche sugli uffici comunali e il personale. «Abbiamo stanziato 325mila euro per il restyling degli edifici comunali e 130mila euro per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione all'interno del Granarone». Cifra, quest'ultima che l'opposizione aveva suggerito di utilizzare per il restyling della piazzetta davanti al Granarone. Emendamento bocciato dalla maggioranza del sindaco Gubetti. «Anche io come assessore al Personale - ha evidenziato Gnazi - ho tenuto che quell'emendamento fosse respinto. È giusto agevolare le condizioni di lavoro dei dipendenti comunali».

ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE

Inserito nel bilancio anche un emendamento «col quale abbiamo recuperato 90mila euro - ha spiegato ancora Gnazi - che utilizzeremo per l'assunzione di almeno tre agenti della locale». I tre, saranno impiegati per la stagione estiva (si valuta anche l'estensione del periodo fino a dicembre) che andranno ad aggiungersi al vigile che sarà assunto nelle prossime settimane. Per l'individuazione dei tre che andranno a rinforzare il corpo della municipale il comune attingerà dalla graduatoria interna.

PAGAMENTO DEI "DEBITI"

E le casse comunali potranno contare anche su un capitolo di 320mila euro da destinare al pagamento dei debiti che l'amministrazione si potrebbe ritrovare a pagare. «Abbiamo fatto un check di quelli che sono i debiti dell'ente derivanti, ad esempio, da sentenze. Nel momento in cui diventeranno esigibili, avremo un fondo dal quale attingere per saldare le situazioni debitorie pregresse».

LE POLEMICHE

«La maggioranza approva il bilancio di previsione e con un emendamento del sindaco i fondi per la cultura passano da 0 a 99mila euro e anche quest'anno, in extremis, l'estate è salva», è il commento al margine della massima assise cittadina, del consigliere d'opposizione Anna Lisa Belardinelli. Niente di "anomalo" per l'assessore alle Finanze Alessandro Gnazi: «Abbiamo ritenuto opportuno garantire una copertura anche alla cultura per quelle che saranno le iniziative culturali da qua in avanti».

