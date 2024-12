“Quanto avvenuto ieri, durante l’incontro sul centro storico in piazza Dante, rappresenta qualcosa di veramente importante. Organizzato in breve tempo, ma evidentemente su un tema molto sentito, ha visto una grande partecipazione di commercianti del centro, con i quali ci siamo potuti confrontare raccogliendo le loro istanze, utili per il gruppo consiliare di FdI, presente al completo”. A dirlo è il coordinatore del circolo, Luigi Maria Buzzi. “Il malcontento che siamo riusciti a raccogliere – prosegue – è sfociato in una spontanea “marcia” verso il Comune per incontrare la sindaca che, vista la partecipazione e la presenza di un partito, non ha potuto rifiutare. Un confronto, anche animato, che ha portato la sindaca a dichiarare di rivedere attentamente le decisioni prese, senza tuttavia promettere nulla di preciso. Il gruppo consigliare, comunque, vigilerà attentamente. FdI ha dimostrato, ancora una volta, di saper anticipare ogni partito su un tema caldo come quello del centro storico, riuscendo a portare in piazza decine di negozianti che hanno messo la loro faccia davanti all’amministrazione. Fratelli d’Italia – dice in conclusione Buzzi – è dalla parte dei commercianti, del centro storico e della città e chiederà un consiglio straordinario sul tema. Inoltre, in occasione delle prossime festività natalizie, grazie alla collaborazione di Gioventù nazionale, abbiamo lanciato l’iniziativa 'A Natale compra locale e aiuta i negozi del centro'".