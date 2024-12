LADISPOLI - La Regione Lazio dice sì all'insediamento produttivo - commerciale sulla via Aurelia al km 38. «Grazie alla costante collaborazione ed interlocuzione che si è sviluppata in questi mesi con il Comune di Ladispoli, siamo riusciti finalmente ad approvare in Giunta Regionale il Piano Particolareggiato per un nuovo insediamento produttivo-commerciale in via Aurelia km. 38,00, in variante al Piano Regolatore Generale vigente», ha detto l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. Il Piano, proponendo un cambio di destinazione d’uso da zona agricola - spiegano dalla Pisana - consentirà la nascita di un nuovo insediamento produttivo commerciale per la cui fruizione è prevista la realizzazione di una viabilità complanare alla S.S. n. 1 Aurelia che corre lungo tutto il fronte dell’area di intervento e quella di una strada pubblica, posta perpendicolarmente alla S.S. n.1 Aurelia, che consenta l’accesso ai lotti privati. «Tale intervento dimostra e conferma la volontà del governo regionale del Lazio ed in particolare dell’assessorato all’Urbanistica, di mantenere e sviluppare un dialogo costante con le amministrazioni comunali, funzionale ad una proficua collaborazione, così da comprendere con celerità, in chiave risolutiva, le problematiche e le potenzialità di sviluppo di ogni territorio», ha sottolineato Ciacciarelli. «L’approvazione del presente Piano Particolareggiato rientra perfettamente in tale logica, consentendo lo stesso, attraverso la propria attuazione, un importante crescita per la città di Ladispoli sotto il profilo economico ed occupazionale con positive ripercussioni sul piano sociale. Ringrazio il Presidente Rocca e la Giunta per aver condiviso questo importante provvedimento», ha concluso l'assessore all'Urbanistica della Regione Lazio.

