CELLENO si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua storia, grazie a un importante investimento destinato a migliorare la qualità del servizio idrico erogato ai cittadini. Grazie al finanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), assegnato nell’ambito del progetto DGSTA_22_0310, Talete Spa è pronta a dare il via a una serie di interventi di ammodernamento della rete idrica.

Al centro di questo progetto c’è la realizzazione di una nuova condotta di collegamento tra il campo sportivo e l’impianto Pasquino.

L’obiettivo principale di quest’opera strategica, che prevede una spesa di 140mila euro, è quello di aumentare la portata idrica, assicurando così una fornitura costante anche nei momenti di maggiore richiesta, come nei periodi estivi o di elevato consumo. Inoltre, grazie alla nuova condotta, realizzata con materiali all’avanguardia, sarà possibile ridurre al minimo le perdite d’acqua.

Questo intervento non solo migliorerà l’efficienza del servizio, ma rappresenterà anche un passo importante verso una gestione più sostenibile della risorsa idrica.

La nuova condotta rappresenta un secondo tassello di un piano più ampio di interventi, che ha già visto la sostituzione dei vecchi contatori idrici con innovativi dispositivi smart. Questa tecnologia consente ora di monitorare in tempo reale i consumi, facilitando la gestione delle utenze e garantendo una maggiore trasparenza.

«Ringrazio Talete Spa – dichiara Luca Beraldo sindaco di Celleno – per aver reso possibile questo importante progetto. Grazie a questa collaborazione, stiamo costruendo un futuro più sostenibile per la nostra comunità». «Sono estremamente soddisfatto – chiosa l’amministratore unico di Talete S.p.A. Salvatore Genova – di poter annunciare l’avvio di questo importante progetto, frutto di una proficua collaborazione tra il gestore del servizio idrico e l’amministrazione comunale di Celleno.

Insieme, stiamo scrivendo un nuovo capitolo nella storia del servizio idrico di Celleno. L’investimento nei fondi FSC rappresenta un’opportunità unica per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per rendere il servizio idrico più efficiente e sostenibile. Questo intervento non è solo un’opera ingegneristica, ma un investimento nel futuro della nostra comunità».

