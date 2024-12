SANTA MARINELLA - Alina Baciu, consigliera comunale d’opposizione della Lista Civica Fiorelli sindaco, interviene dopo il consiglio comunale di lunedì per fare il punto sul caso Mencarelli. «Il Comune di Santa Marinella non finisce mai di stupire - commenta Alina Baciu - Lunedì, durante la seduta del consiglio comunale, il sindaco Pietro Tidei ha candidamente dichiarato che il tecnico che ha preso servizio il 1 luglio, nonostante abbia vinto il concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di Funzionari ad Elevata Qualificazione, specialista in attività tecnico amministrative, non ha ancora sostituito l'architetto, responsabile (e non dirigente) in quiescenza, architetto Ermanno Mencarelli».

«Di fatto il sindaco non ha provveduto a sottoscrivere alcun decreto, lasciando Mencarelli al proprio posto alla guida del settore Tecnico e Lavori Pubblici - sottolinea la consigliera - Pur di rendere indispensabile la figura dell'architetto in quiescenza, rilascia l'autorizzazione all'ingegnere Di Bennardo (già funzionario ex art 110 presso il settore manutentivo del Comune di Santa Marinella), unico nella graduatoria del concorso espletato in primavera, ad andare in un altro Comune, Mazzano Romano. La graduatoria, dunque, se l'autorizzazione in uscita sarà deliberata dalla giunta comunale, sarà completamente esaurita, cedendo ad altri una risorsa fondamentale, in un momento di grave carenza di tecnici. Una scelta francamente incomprensibile e priva di logica che confligge apertamente con quanto il Comune di Santa Marinella il 20 maggio scorso ha formalmente comunicato al Prefetto di Roma, attraverso le parole del segretario comunale Stefano Schirmenti, e cioè «che l’architetto Mencarelli Ermanno avrebbe cessato dalla carica di Responsabile dell’Ufficio V con conseguente sostituzione da parte del nuovo responsabile vincitore del concorso a far data del 01/07/2024». Ma soprattutto, sconfessa le parole dello stesso Tidei, che durante la precedente seduta del consiglio comunale del 7 luglio 2024, tra un insulto e l’altro rivolto alla mia persona, aveva fatto espresso riferimento all'ingegnere, che oggi è in procinto di essere «ceduto» ad un altro Comune, come possibile sostituto di Mencarelli».

«Le domande da farsi a questo punto sono molteplici - conclude la Baciu - quando l'ente dovrà assumere tecnici in un futuro (molto) prossimo cosa farà? Un nuovo concorso? Cosa ha fatto cambiare idea al sindaco? A questo punto è legittimo chiedersi se, pur di far rimanere l'architetto Mencarelli, il nostro Comune mandi via risorse già disponibili, in modo tale da far volutamente apparire l'architetto in quiescenza Mencarelli indispensabile?».

