CIVITA CASTELLANA – «In un momento così difficile per la sicurezza del nostro centro storico, esprimiamo il nostro sostegno all’amministrazione e al sindaco Luca Giampieri che sta cercando, per quanto di competenza, una rapida soluzione alle problematiche di sicurezza che affliggono parte del nostro territorio». Così, in una nota, Valentina Carrisi, presidente del Circolo locale di Fratelli d’Italia. «Il primo cittadino è in contatto continuo con le forze dell’ordine e in particolare con l’arma dei carabinieri, che ringraziamo per l’instancabile impegno nel garantire la sicurezza pubblica locale. Ci domandiamo - sottolinea Carrisi - come alcuni esponenti politici locali, dal Pd al M5s, non intendano perdere occasione per fare vile propaganda politica, con interventi strumentali, e si dedichino con tanto ardore a criticare il comune facendo sciacallaggio su situazioni così complesse, quando i loro partiti ed i loro ideali sono gli artefici della problematica stessa. È paradossale leggere sui social il post del consigliere Brunelli, nel quale l’esponente Pd accusa le forze dell’ordine di non eseguire il proprio operato e afferma “chi oggi ha l’onere di garantire la nostra sicurezza non può voltarsi dall’altra parte. E che dire del post del consigliere Biondi, che accusa gran parte della cittadinanza di tossicodipendenza ed auspica una repressione di non si sa bene cosa, quando i loro stessi partiti sono causa dell’immigrazione incontrollata e della continua delegittimazione della forza pubblica?». «Nonostante non possiamo che essere orgogliosi del fatto che i consiglieri di minoranza appoggino finalmente la politica nazionale di Fratelli d’Italia, ci aspettiamo quantomeno delle scuse ufficiali agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine da parte del consigliere Brunelli e alla cittadinanza tutta da parte del consigliere Biondi, affermando oggi e sempre l’importanza della presenza degli agenti di pubblica sicurezza sul territorio e ringraziandoli ancora per il loro quotidiano operato», conclude Carrisi.

