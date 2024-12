FABRICA DI ROMA - «Siamo venuti a conoscenza che si sta verificando una gravissima situazione circa la fornitura idrica in alcune zone del nostro paese. Soprattutto nella parte alta – via San Rocco, via Vallerano, via dei Castagneti -. La situazione di disagio perdura da mesi e si è aggravata ulteriormente negli ultimi periodi. Il disservizio è stato infinite volte segnalato da molti cittadini al sindaco, all’ ufficio tecnico, al personale dell’acquedotto e alla polizia locale ma nulla è stato fatto per porvi rimedio», Lo afferma, in una nota, Maria Serena Di Risio, responsabile del circolo di Fratelli d'Italia Fabrica di Roma. «In particolare - aggiunge Di Risio - le abitazioni poste nella parte più alta come via di Vallerano e via dei Castagneti ricevono la fornitura idrica solo in qualche ora della notte in quantità minima, costringendo i residenti ad accumulare acqua in serbatoi per poi ripomparla con delle autoclavi negli impianti di casa, con aggravio di costi energetici e rischio sanitario, in quanto si tratta di acqua conservata spesso per molti giorni e dunque stagnante. Ma non sempre tale accumulo di acqua di riserva è possibile, per cui ne restano totalmente privi. Dagli inizi di dicembre a oggi si sono verificate numerose carenze totali protratte per giorni, lasciando intere famiglie senza neppure la scorta minima che usano con parsimonia, impossibilitati a provvedere all’igiene personale, usare servizi igienici e pulire gli ambienti domestici. Recentemente risulta esservi una mancanza totale di fornitura. Facile immaginare lo stato di sofferenza fisica e il disagio psicologico di questi cittadini che inoltre lamentano di restare totalmente inascoltati dai responsabili del comune di Fabrica di Roma. Per tutti questi motivi il circolo di Fratelli d’Italia Fabrica di Roma chiede un intervento immediato per risolvere tali problematiche e chiede al sindaco di dare risposte a noi e ai cittadini su come intende risolvere questa grave emergenza di carenza idrica e anche igienico sanitaria», conclude Maria Serena Di Risio.

