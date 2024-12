CAPRANICA - Dopo la consigliera comunale di Montenfiascone, Maria Cristina Ranaldi, in quota Fratelli d’Italia, che ha tirato le orecchie all’amministrazione comunale per non aver preso parte al Rimini Ttg Travel Experience - manifestazione per la promozione del turismo mondiale che si è svolta dal 9 all’11 ottobre nella città della riviera romagnola - adesso ad intervenire è il circolo FdI di Capranica. «Capranica assente ad una delle più importanti manifestazioni per la promozione del turismo, il Rimini Ttg Travel Experience», fanno sapere dal circolo meloniano. «L’amministrazione comunale - spiegano - non ha infatti preso parte né con spazi indipendenti, né agli stand messi a disposizione dalla Regione Lazio, per far conoscere il nostro territorio, come invece hanno fatto molte amministrazioni e sindaci della provincia di Viterbo. L’assenza al Ttg di Rimini - aggiungono gli esponenti del circolo - è mancanza grave da parte dell’amministrazione comunale, disattenta alla promozione turistica, soprattutto in vista del Giubileo e del fatto che Capranica, attraversata dalla Via Francigena, è meta di turisti e pellegrini. Disertando eventi così importanti, l’amministrazione, che si autoincensa sui social, ha perso una buona occasione per raccontare e valorizzare il nostro territorio», conclude la nota del circolo FdI.