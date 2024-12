MONTALTO - L’ex sindaco di Montalto di Castro Sergo Caci e l’ex assessore Giovanni Corona ringraziano il presidente della Provincia per aver avviato i lavori sulla provinciale Pescia Romana, rivendicando la paternità del progetto.

“Le strade provinciali nel territorio comunale in fase di sistemazione - sottolineano Caci e Corona - Dopo gli interventi già eseguiti a maggio 2023 su alcune arterie di priorità della Provincia di Viterbo, tra cui quella che collega Montalto con la stazione ferroviaria, l’ente provinciale ha iniziato i lavori di asfaltatura e segnaletica orizzontale sulla SP Pescia Romana che collega il comune con la Toscana. Tutto ciò grazie anche al lavoro che facemmo come amministrazione Caci nel 2022 in cui chiedemmo alla Provincia di inserire le strade di sua proprietà nel nostro territorio, tra gli interventi finanziati dal “DM Fondo viabilità aree interne della Tuscia”. Il buon lavoro paga sempre, grazie presidente Romoli”.