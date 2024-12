TUSCANIA - Il sindaco Fabio Bartolacci esprime preoccupazioni riguardo alle difficoltà riscontrate durante il trasferimento del servizio idrico». Preoccupazioni messe nero su bianco in una nota ufficiale inviata all’indirizzo di Talete Spa.

«Attualmente, il servizio di assistenza all'utenza presenta carenze e molte contestazioni sono state sollevate in merito agli importi delle bollette. La giunta comunale è al vostro fianco in questa situazione imbarazzante e si impegna a garantire un servizio equo e trasparente. Dopo una prima verifica, sono emerse incongruenze ed anomalie nelle bollette, causando importi errati ed elevati. Ciò ha scatenato una forte reazione da parte di commercianti e cittadini, che stanno valutando azioni legali contro Talete Spa».

Per affrontare questa situazione, il sindaco ha richiesto «un immediato potenziamento del personale di Talete Spa per supportare l'utenza. Inoltre, è necessario un incontro con i funzionari del Comune per verificare le incongruenze e correggere gli errori. Rimaniamo impegnati a tutelare i vostri interessi e a garantire un servizio idrico adeguato per la comunità di Tuscania».

