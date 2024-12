ALLUMIERE - Un'interrogazione urgente è stata protocollata ieri dai consiglieri di opposizione Nicol Frezza e Enrico Fracassa (Pd) e Antonio Pasquini e Sante Superchi (Insieme per Allumiere) per "la situazione di grande degrado" riguardante il bocciodromo e l'area adiacente.

"A seguito delle segnalazioni fatte da diversi compaesani - spiegano dal circolo Pd di Allumiere e dal gruppo politico Insieme per Allumiere - i nostri consiglieri di opposizione hanno presentato una interrogazione sullo stato attuale del Bocciodromo, chiedendo di intervenire al più presto, quanto meno per garantire minima sicurezza". L'interrogazione urgente è stata presenta (ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Comunale) con contestuale richiesta di risposta scritta da inviare sulla PEC dei capigruppo. I consiglieri comunali di “Insieme per Allumiere” Antonio Pasquini e Sante Superchi e “Gruppo PD Allumiere” Enrico Fracassa e Nicol Frezza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, nella loro interrogazione rivolta al sindaco rammentano che "a tutt’oggi nessuna risposta scritta è pervenuta rispetto alle interrogazioni già presentate e per le quali si rinnova la richiesta. Dopo le segnalazioni di molti nostri concittadini chiediamo se il sindaco sia a conoscenza della situazione di degrado che caratterizza l’area del Bocciodromo. Immondizia, ferri, oggetti pericolosi; l'area interna, poi, è completamente aperta e alla portata di tutti, anche di bambini e ragazzi che spesso vanno a giocare proprio in quel sito". I consiglieri comunali di “Insieme per Allumiere” Antonio Pasquini e Sante Superchi e “Gruppo PD Allumiere” Enrico Fracassa e Nicol Frezza chiedono, quindi: "Che l’area in questione sia monitorata e quanto meno messa in sicurezza nel più breve tempo possibile".