CIVITAVECCHIA – Parlano di un risultato epocale per la città il capogruppo e consigliere della Lega a Città Metropolitana Antonio Giammusso e Angelo Pizzigallo, riferendosi alla decadenza della concessione sul terreno dove sarebbe dovuto sorgere il biodigestore. «L’amministrazione comunale di Civitavecchia, sotto l’impulso del Sindaco Ernesto Tedesco – spiegano – ha quindi operato nel concreto per sventare un progetto che non incontrava il favore della popolazione e che soprattutto non era sostenibile in un territorio già vessato, come riportato dalle autorità sanitarie, da altre servitù. Si tratta di un risultato epocale per il quale è d’obbligo il plauso al sindaco, alla sua giunta e alla sua maggioranza: complimenti, perché è stato sventato un megaimpianto frutto della sciagura di aver avuto un governo regionale Pd-M5s».