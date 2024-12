RONCIGLIONE – «L’avvio dei lavori per la bonifica del secondo lotto della Chemical city del lago di Vico è una notizia positiva per il nostro territorio. Un passo importante per un percorso che ho seguito fin dal mio insediamento alla presidenza della commissione Ambiente della camera, insieme al sottosegretario Isabella Rauti, che ringrazio per l’impegno costante e concreto, che consente oggi di vedere finalmente l’avvio dei lavori». Lo scrive in una nota l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

«A tal proposito - aggiunge - è già in via di definizione un sopralluogo che si terrà nei prossimi giorni e ci che consentirà di constatare dal vivo lo stato dell’arte della bonifica».

«L’attività di monitoraggio su siti come questo , insieme ad altre realtà come ad esempio la discarica Cinelli di Vetralla e il sito orfano di Graffignano - spiega l’onorevole viterbese - sono tasselli fondamentali nel processo di risoluzione di problematiche ambientali storicamente irrisolte nel nostro territorio», conclude Rotelli.

