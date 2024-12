MONTALTO - Si apre l’anno con una buona notizia, ossia la possibilità di tre posti di lavoro presso il Comune di Montalto di Castro. Il 21 dicembre scorso infatti è stato pubblicato un avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di tre istruttori amministrativi (Area degli Istruttori -ex cat C).

«Sul portale inPA - afferma il consigliere Francesco Corniglia -, Portale del Reclutamento, tutte le informazioni del caso, e naturalmente anche sul sito del comune di Montalto di Castro. Questo il link https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/ Di questi tempi avere la possibilità di un lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione non è cosa da poco, anzi.

Proprio per questo, per dare maggior risalto e consentire una più ampia partecipazione, chiedo alla sindaca e alla vicesindaca di verificare se esiste la possibilità di prorogare il termine di scadenza di invio candidature che è alle 23,59 del giorno 8 gennaio 2024. Complici le festività natalizie, molte persone si sono trovate impreparate per questo importante appuntamento, considerando anche che la prima prova d’esame (lo scritto) avverrà martedì 16 gennaio e l’orale il martedì successivo con luoghi e orari da definirsi. Daremmo così più tempo ai partecipanti per studiare la corposa materia oggetto del concorso. Naturalmente nel rispetto delle normative di legge, considerando le novità apportate dal DPR 82 del 2023».

©RIPRODUZIONE RISERVATA