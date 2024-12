CIVITAVECCHIA – «Voltare pagina, senza dimenticare. Questo il messaggio che a tutte noi deve arrivare dai funerali di Giulia Cecchettin. La dignità del padre Gino e la sua compostezza in questo tragico momento ci deve scuotere e guidare verso la consapevolezza che ognuno può e deve fare qualcosa affinché le donne possano essere rispettate e amate sempre. Ognuno di noi può insegnare ai ragazzi e agli uomini che il rispetto è fondamentale e che l’amore per il prossimo è l’unica cura. Fuori e dentro le istituzioni, come ci indica anche la coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, Catia Polidori, è questo l’impegno che va rinnovato: d’amore si vive, non si muore!». Così la responsabile di Civitavecchia di Azzurro Donna, Cinzia Napoli.

