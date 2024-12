MONTALTO - Nuovo incarico in Azione per Luca Benni nominato presidente. Il deputato azzurro Francesco Battistoni esprime le congratulazioni a lui e a Scalzini, neo segretario provinciale. “Desidero rivolgere le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Luca Benni e Fabio Scalzini .

Anche se la nostra casa politica non è la stessa - afferma Battistoni - ciò non mi esime dal riconoscergli la grande conoscenza del territorio, unita ad una storia di profondo radicamento nel tessuto cittadino e sociale, qualità che sono certo, aiuteranno Viterbo e la Tuscia a progredire e a crescere. Per il benessere dei territori viterbesi e per i cittadini – conclude Battistoni - è sempre utile confrontarsi con persone preparate e competenti e sono certo che con Luca e Fabio questo percorso sarà possibile”.

