CIVITAVECCHIA – Alleanza Verdi Sinistra trova assolutamente fondate le preoccupazioni del Cna di Civitavecchia, rispetto ai tempi e ai modi di ristrutturazione del mercato «sui quali l’Amministrazione, per conto dell’assessore Perello, resta del tutto vaga. Un modo di lavorare approssimativo che sa di campagna elettorale – tuona il partito - infatti da diverso tempo Sindaco e Assessore fremono per sbandierare ai quattro venti, il più velocemente possibile, aperture di cantieri come se piovesse. Se per quasi 5 anni c’è stato il buio assoluto, a 2 mesi dalle elezioni improvvisamente inaugurano anche le semplici coperture di buche stradali, ansiosi di far dimenticare in fretta il passato, come se i cittadini avessero “l’anello al naso”. Da quanto rappresentato dal presidente del Cna, Alessio Gismondi, Perello annuncia questo nuovo cantiere senza concordare nulla con gli operatori, senza alcuna comunicazione e senza far conoscere il destino di chi, peraltro, al mercato ci lavora, scaricando la responsabilità sull’assessore Vitali che, ovviamente, nulla sa e nulla dice. Questo modo di affrontare questioni nevralgiche con approssimazione e appetito elettorale non è serio e degno di una città che ha sempre avuto, nel Mercato, uno dei luoghi più importanti e caratteristici sotto molteplici aspetti. Riteniamo che il tema del mercato non possa non passare dalla riqualificazione dell’intera zona. L’approccio alla questione – hanno concluso da Avs – dovrebbe essere maggiormente serio, con la consapevolezza della complessità che reca con sé, tale da non ridurre il tutto a soluzioni affrettate e chiaramente pre elettorali».