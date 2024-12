CIVITAVECCHIA – Dalla Pisana 720mila euro per l’Ater di Civitavecchia.

La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari Pasquale Ciacciarelli, la programmazione degli interventi urgenti di recupero, manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche sul patrimonio dell’Edilizia residenziale pubblica, di proprietà delle Ater del comprensorio di Civitavecchia e delle province di Viterbo e di Rieti.

Si tratta di un investimento complessivo di oltre 2,1 milioni di euro nel triennio 2024-2026.

«Tale provvedimento è il frutto della collaborazione costante tra la Regione Lazio e le Aziende territoriali, grazie alla quale saranno realizzati degli importanti interventi attesi da anni. In particolare, l’Ater di Viterbo potrà contare su 1,1 milioni di euro per il recupero e la manutenzione straordinaria del quartiere “ex Gescal” nel Comune di Tuscania, mentre l’Ater di Rieti garantirà l’abbattimento di barriere architettoniche nel Comune di Contigliano in via XXIX Settembre, attraverso un finanziamento di 200mila euro; oltre 720mila euro saranno destinati, invece, alla città di Civitavecchia per la manutenzione straordinaria degli alloggi e la bonifica ambientale di piazzale di Vittorio, insieme con 80mila euro a favore di Tolfa per la manutenzione degli impianti», ha dichiarato Ciacciarelli.

«Un’azione che conferma, grazie al sostegno del presidente Francesco Rocca e del resto della Giunta regionale, la volontà del nostro Assessorato di programmare costantemente gli interventi necessari per assicurare dignità al patrimonio edilizio della nostra regione», ha concluso l’assessore Ciacciarelli.

