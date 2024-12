MONTEFIASCONE - Proseguono i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale di Montefiascone Pane e marmellata. «Grazie al finanziamento di 560 mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale – annunciano la sindaca Giulia De Santis e l’assessore ai servizi sociali Giulia Moscetti – la struttura in via Grazie, che oggi accoglie, grazie al nostro aumento di posti, 50 bambini, verrà riqualificata e potenziata». «I lavori sono iniziati il 20 settembre scorso – spiegano gli amministratori -con l’installazione di un manto impermeabile e di isolamento termico di copertura; opere grazie alle quali verranno risolti definitivamente anche gli annosi problemi di infiltrazione che coinvolgono alcuni degli spazi accessori della struttura», proseguono. «Poi si proseguirà con altri interventi di ristrutturazione, la fine dei lavori è prevista per il 30 settembre 2024 data in cui l’asilo sarà pronto ad accogliere i piccoli utenti con una nuova e più sicura veste», concludono.

©RIPRODUZIONE RISERVATA