FIUMICINO - «Il nostro Comune, lo scorso anno sotto la nostra guida, aveva comunicato con largo anticipo, il 7 aprile, l’attivazione del servizio estivo degli asili nido. Quest’anno, a distanza di settimane, l’attuale Amministrazione resta in silenzio totale». ù

Lo dichiarano congiuntamente i capigruppo di opposizione al Comune di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca,Barbara Bonanni e Angelo Petrillo.

«Ad oggi non vi è alcuna informazione ufficiale sull’effettiva disponibilità del servizio nel mese di luglio per i nostri bambini. La mancanza di trasparenza e la disorganizzazione dimostrata sono allarmanti. Ci chiediamo quali siano le intenzioni dell’amministrazione in merito e, soprattutto, se il servizio verrà garantito. I genitori meritano risposte e certezze, non un muro di silenzio».

«Chiediamo al sindaco di intervenire, - concludono Di Genesio Pagliuca, Bonanni e Petrillo - che venga fatta chiarezza immediatamente per il bene delle famiglie della nostra comunità, dato che le risorse ci sono».