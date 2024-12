ORTE - Nell’ultima seduta di consiglio comunale è stato approvato, all’unanimità, il nuovo piano di emergenza comunale.

«Ora anche Orte può contare su uno strumento che consentirà di affrontare e gestire eventi di emergenza in maniera coordinata, con rapidità e razionalità». Il sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di un evento calamitoso, dovrà tempestivamente assumere il “comando” e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione e provvedere, con i mezzi disponibili, agli interventi necessari, fornendo alle componenti operative comunali e ai soggetti operativi di protezione civile, una pianificazione capace di consentire la gestione dell’emergenza con rapidità e razionalità.

La sala operativa, individuata presso il palazzo di Vetro Sabatino Mele, in via Largo Padre Geremia da Subiaco, sarà la sede di lavoro del centro operativo comunale (Coc), e al verificarsi di una emergenza si articolerà in sala situazioni (unità di crisi), sala radio, sala comunicazioni e sala stampa.In tutto il territorio comunale sono state individuate 12 aree di attesa, ovvero: via dei Portolani; Angolo via Calafati e via dei Portolani, via dei Calafati; via Amerina; via Tuscania; via Salvatelli; via Le Grazie; via Colle Sant’Angelo, via Le Grazie; via Colle Sant’Angelo; San Michele; Strada provinciale 150; via Aldo Moro; parcheggio Largo Padre Geremia; via Togliatti. Previste, inoltre, due aree di accoglienza: tendopoli presso area artigianale; tendopoli presso via dei Calafati; area di ammassamento soccorritori AS1: area artigianale. All’interno delle aree di accoglienza (AR), sono state individuate delle zone che verranno adibite ai minori e aree adibite a moduli scolastici provvisori.Tutte le aree indicate verranno segnalate da appositi cartelli stradali posti in loco.

