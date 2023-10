FIUMICINO - «Apprendiamo che pochi giorni fa è stato fatto il tanto atteso collaudo del campo da basket di Passoscuro, e che lo stesso ha avuto parere favorevole. Dal momento che l’Amministrazione Baccini ha sempre affermato che il motivo della non apertura del campo fosse dovuta alla ‘non messa a norma’ dello stesso, ci aspettiamo adesso che entro pochi giorni anche i ragazzi di Passoscuro abbiano finalmente la possibilità di usufruire di questo spazio».

E’ quanto dichiarono il capogruppo dell’opposizione in Consiglio comunale a Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, e di Paola Magionesi, segreteria del Circolo del Pd Luigi Milani, che aggiungono: «Spiace constatare, infatti, che per tutta l’estate il playground è stato sottratto alla pubblica fruizione per motivi pretestuosi.

Chi ha fatto sì che rimanesse chiuso per tutto questo tempo, anche dopo la firma del certificato, dovrebbe chiedere scusa ai cittadini di Passoscuro, soprattutto ai più giovani».

«Forse bisognava temporeggiare per far dimenticare ai cittadini di Passoscuro chi aveva fatto realizzare quell’opera? Vigileremo affinché non venga accampata qualche altra scusa per non aprirlo», concludono Di Genesio Pagliuca e Magionesi.

Non è tardata la replica del presidente del consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini: «Dispiace che un ex vicesindaco per tanti anni non conosca le procedure per poter aprire una struttura al pubblico; forse perché, come nel caso della Città dei bambini all’Isola Sacra, il campo polivalente ad Aranova o il polo natatorio a Granaretto, spesso la vecchia amministrazione ha voluto anticipare i tempi pur di fare passerella sui giornali. Il campo di basket al quale fa riferimento, e cioè quello di Passoscuro, ha avuto il certificato di regolare esecuzione solo il 21 settembre 2023. Bene ha fatto, dunque, il sindaco Baccini, a non rischiare di aprire una struttura che non aveva ancora un ok formale; lo ha fatto per tutelare i ragazzi, e anche lo stesso Comune. Se qualcuno si fosse fatto male nel frattempo, di chi sarebbe stata la responsabilità?»

«Forse Di Genesio Pagliuca – conclude Severini – dovrebbe avere più rispetto della figura del Sindaco e informarsi bene prima di iniziare crociate contro nemici immaginari. Stia sereno: questa amministrazione ha a cuore lo sviluppo del territorio, ma preferiamo aspettare che tutto sia a posto invece di inaugurare – come fatto nella passata consiliatura – opere che non vedranno mai la luce, come ad esempio lo skate park a via del Faro, di montiniana memoria».